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9:04   16 Августа 2019
Россия

Тайфун «Кроса» захватит южную часть Сахалина 17 августа

Тайфун «Кроса» захватит южную часть Сахалина 17 августа

Юг Сахалина в субботу, 17 августа, будет находиться под влиянием циклона, который сформирован из тайфуна «Кроса», сообщили в островном управлении Росгидромета 16 августа.

В сообщении указано, что тайфун образовался в Тихом океане. В пятницу он будет находиться в центре Японского моря и постепенно смещаться в сторону северо-востока, теряя силу.

«Днем в субботу он будет располагаться над Хоккайдо, захватывая северной периферией юг Сахалина», — уточнили синоптики.

Тайфун «Кроса» захватит южную часть Сахалина 17 августа

По данным Сахгидромета, на острове и в Охотском море действует антициклон, который размоет дожди тайфуна. Специалисты отмечают, что в первый выходной будут осадки и ветер 15–20 метров в секунду, а на побережье — до 24 метров. 

«В воскресенье влияние циклона начнет ослабевать, но ночью еще сохранится небольшой дождь», — добавили в публикации.

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Автор: Анна Манц
#сахалин #тайфун #погода #циклон #антициклон

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