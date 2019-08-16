Тайфун «Кроса» захватит южную часть Сахалина 17 августа

Юг Сахалина в субботу, 17 августа, будет находиться под влиянием циклона, который сформирован из тайфуна «Кроса», сообщили в островном управлении Росгидромета 16 августа.

В сообщении указано, что тайфун образовался в Тихом океане. В пятницу он будет находиться в центре Японского моря и постепенно смещаться в сторону северо-востока, теряя силу.

«Днем в субботу он будет располагаться над Хоккайдо, захватывая северной периферией юг Сахалина», — уточнили синоптики.

По данным Сахгидромета, на острове и в Охотском море действует антициклон, который размоет дожди тайфуна. Специалисты отмечают, что в первый выходной будут осадки и ветер 15–20 метров в секунду, а на побережье — до 24 метров.