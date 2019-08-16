Глава Индонезии официально предложил лишить Джакарту статуса столицы
Столицу Индонезии необходимо перенести на остров Калимантан, который также называют Борнео, заявил президент страны Джоко Видодо во время торжественной речи по случаю 74-й годовщины независимости.
«Я прошу у вас разрешения переместить национальную столицу на [остров] Калимантан», — обратился он к парламенту.
Индонезийский глава объяснил, что новая столица продемонстрирует прогресс республики и народа, которые стремятся к экономическому равенству и справедливости. Вместе с тем, она станет символом национальной самобытности.
Какой именно город острова заменит Джакарту еще не известно.
Впервые Видодо предложил перенести столицу в апреле. 2 августа индонезийское правительство утвердило план мероприятий. Сам проект оценивается в 32,5 миллиарда долларов, а начало строительства запланировано на 2021 год.
Стоит отметить, что действующая столица Индонезии устарела в плане инфраструктуры. Джакарта занимает 12-е место среди самых загруженных мегаполисов.