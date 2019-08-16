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8:45   16 Августа 2019
Весь мир

Глава Индонезии официально предложил лишить Джакарту статуса столицы

Глава Индонезии официально предложил лишить Джакарту статуса столицы

Столицу Индонезии необходимо перенести на остров Калимантан, который также называют Борнео, заявил президент страны Джоко Видодо во время торжественной речи по случаю 74-й годовщины независимости.

«Я прошу у вас разрешения переместить национальную столицу на [остров] Калимантан», — обратился он к парламенту.

Индонезийский глава объяснил, что новая столица продемонстрирует прогресс республики и народа, которые стремятся к экономическому равенству и справедливости. Вместе с тем, она станет символом национальной самобытности.

Какой именно город острова заменит Джакарту еще не известно.

Глава Индонезии официально предложил лишить Джакарту статуса столицы

Впервые Видодо предложил перенести столицу в апреле. 2 августа индонезийское правительство утвердило план мероприятий. Сам проект оценивается в 32,5 миллиарда долларов, а начало строительства запланировано на 2021 год.

Стоит отметить, что действующая столица Индонезии устарела в плане инфраструктуры. Джакарта занимает 12-е место среди самых загруженных мегаполисов.

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Автор: Анна Манц
#столица #индонезия #джакарта #видодо

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