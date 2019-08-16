Роскачество объяснило, как отличить фейковые отзывы от настоящих

Специалисты Роскачества разработали рекомендации, которые позволят отличить «заказные» отзывы на товары и услуги в сети от реальных. Советы опубликовали на сайте службы 16 августа.

В список слов и словосочетаний, которые сигнализируют о фальшивом отзыве, входят: «восхитительный товар», «восторг», «самая лучшая компания», «очень круто все сделали», «самые низкие цены», «убедитесь сами» и «попробуйте, и сами все увидите». Также стоит обратить внимание на частоту упоминания компании — если название встречается часто, то это явный заказ.

В фейке могут говорить обобщенно, без указания каких-либо деталей. А если отзыв расписан очень подробно и в нем есть факты, о которых покупатель обычно не знает, то его, скорее всего, написал сам сотрудник организации. К тому же стоит сравнить сообщения по стилю и фактуре — заказаны те, где прослеживается четкая связь.

Эксперты указывают, что лучший способ избежать фейка — это связаться с автором публикации. Однако не все площадки позволяют сделать это, заметили в Роскачестве.