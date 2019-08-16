Совет нацбезопасности Южной Кореи призвал КНДР приостановить пуски снарядов

Совет нацбезопасности Южной Кореи призвал Северную Корею к прекращению пусков снарядов в связи с проведением совместных с США военных учений.

Отмечается, что члены Совета призывают КНДР прекратить запускать ракеты в связи с проводимыми учениями Южной Кореи и США. По из мнению, это может повысить военную напряженность на Корейском полуострове.

Заседание Совета национальной безопасности Южной Кореи было созвано после того, как южнокорейские военные сообщили о совершенных Пхеньяном в пятницу утром пусках двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря.

Отмечается, Совет пришел к заключению о необходимости тщательно проанализировать характеристики снарядов при тесном взаимодействии с США.

На данный момент подтверждения того, тчо КНДР провела пуски баллистических ракет, не поступало. Прошедшие испытания были шестыми по счету с 25 июля.