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Жертвами ДТП в Туве стали четверо человек

Жертвами ДТП в Туве стали четверо человек

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Посольство РФ высмеяло латвийские власти за наказание за ретрансляцию «России 24»

Посольство РФ высмеяло латвийские власти за наказание за ретрансляцию «России 24»

 Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена
Совет нацбезопасности Южной Кореи призвал КНДР приостановить пуски снарядов

Совет нацбезопасности Южной Кореи призвал КНДР приостановить пуски снарядов

 Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии
7:56   16 Августа 2019
Весь мир

Совет нацбезопасности Южной Кореи призвал КНДР приостановить пуски снарядов

Совет нацбезопасности Южной Кореи призвал КНДР приостановить пуски снарядов

Совет нацбезопасности Южной Кореи призвал Северную Корею к прекращению пусков снарядов в связи с проведением совместных с США военных учений.

Отмечается, что члены Совета призывают КНДР прекратить запускать ракеты в связи с проводимыми учениями Южной Кореи и США. По из мнению, это может повысить военную напряженность на Корейском полуострове.

Заседание Совета национальной безопасности Южной Кореи было созвано после того, как южнокорейские военные сообщили о совершенных Пхеньяном в пятницу утром пусках двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря.

Отмечается, Совет пришел к заключению о необходимости тщательно проанализировать характеристики снарядов при тесном взаимодействии с США.

На данный момент подтверждения того, тчо КНДР провела пуски баллистических ракет, не поступало. Прошедшие испытания были шестыми по счету с 25 июля.

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Автор: Олег Королев
#кндр #южная корея

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