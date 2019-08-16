Жертвами ДТП в Туве стали четверо человек

Четыре человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Туве, сообщает республиканский главк МВД.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг в Кызыльском районе.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомашины ВАЗ-21074, двигаясь на восток из-за несоблюдения дистанции, столкнулся с ЗИЛ-130, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП на месте погибли водитель и трое пассажиров - женщины 59 и 49 лет, а также 14-летний подросток. Погибшие были жителями села Ийи-Тал.

По факту ДТП проводится проверка.

В четверг вечером шесть человек погибли при столкновении двух машин в Чечне. Инцидент произошел на трассе «Кавказ».

15 августа в Ростовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом. При следовании маршрутом водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулась с двумя грузовиками.