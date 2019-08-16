Штормовое предупреждение из-за пожаров введено в двух районах Якутии

Штормовое предупреждение объявлено в Томпонском и Нюрбинском районах Якутии, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ожидается, что 16-17 августа в Томпонском районе будет установлен уровень V класса пожароопасности леса, в Нюрбинском районе - IV класса.

Вместе с этим, по прогнозам якутского управления ГМС, в пятницу и субботу на большей территории республики ожидаются осадки. В пятницу в Якутстке временами будет дождь и слабый ветер.

На 7 и 18 августа синоптики также прогнозируют дожди. Ожидается, что в горах заметно похолодает.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и Якутии.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявлял, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. Рассматриваются и другие версии.