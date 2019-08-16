Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жертвами ДТП в Туве стали четверо человек

Жертвами ДТП в Туве стали четверо человек

 Штормовое предупреждение из-за пожаров введено в двух районах Якутии

Штормовое предупреждение из-за пожаров введено в двух районах Якутии
Посольство РФ высмеяло латвийские власти за наказание за ретрансляцию «России 24»

Посольство РФ высмеяло латвийские власти за наказание за ретрансляцию «России 24»

 Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена
Совет нацбезопасности Южной Кореи призвал КНДР приостановить пуски снарядов

Совет нацбезопасности Южной Кореи призвал КНДР приостановить пуски снарядов

 Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии
Жертвами ДТП в Туве стали четверо человек

Жертвами ДТП в Туве стали четверо человек

 Штормовое предупреждение из-за пожаров введено в двух районах Якутии

Штормовое предупреждение из-за пожаров введено в двух районах Якутии
Посольство РФ высмеяло латвийские власти за наказание за ретрансляцию «России 24»

Посольство РФ высмеяло латвийские власти за наказание за ретрансляцию «России 24»

 Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена
Совет нацбезопасности Южной Кореи призвал КНДР приостановить пуски снарядов

Совет нацбезопасности Южной Кореи призвал КНДР приостановить пуски снарядов

 Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии
7:01   16 Августа 2019
Россия

Штормовое предупреждение из-за пожаров введено в двух районах Якутии

Штормовое предупреждение из-за пожаров введено в двух районах Якутии

Штормовое предупреждение объявлено в Томпонском и Нюрбинском районах Якутии, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ожидается, что 16-17 августа в Томпонском районе будет установлен уровень V класса пожароопасности леса, в Нюрбинском районе - IV класса.

Вместе с этим, по прогнозам якутского управления ГМС, в пятницу и субботу на большей территории республики ожидаются осадки. В пятницу в Якутстке временами будет дождь и слабый ветер.

На 7 и 18 августа синоптики также прогнозируют дожди. Ожидается, что в горах заметно похолодает.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и Якутии.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявлял, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. Рассматриваются и другие версии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#якутия #штормовое предупреждение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...