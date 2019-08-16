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6:34   16 Августа 2019
Россия

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Самолет американских ВВС провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает ресурс Plane Radar.

По информации мониторингового портала, разведывательный самолет Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, в четверг днем совершил облет российского эксклава над Балтийским морем, а также над территориями Польши и Литвы.

Иностранные самолеты-разведчики и БПЛА все чаще стали появляться у границ Калининградской области и над Черным морем. Также они замечены неподалеку от российских баз в Сирии.

Несмотря на призывы со стороны Минобороны РФ, Пентагон отказывает прекращать разведоперации у границ РФ.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что истребитель НАТО F-18 пытался сопроводить лайнер Сергея Шойгу в небе над нейтральными водами Балтийского моря.

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Автор: Олег Королев
#ввс сша #границы рф

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