Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Самолет американских ВВС провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает ресурс Plane Radar.

По информации мониторингового портала, разведывательный самолет Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, в четверг днем совершил облет российского эксклава над Балтийским морем, а также над территориями Польши и Литвы.

Иностранные самолеты-разведчики и БПЛА все чаще стали появляться у границ Калининградской области и над Черным морем. Также они замечены неподалеку от российских баз в Сирии.

Несмотря на призывы со стороны Минобороны РФ, Пентагон отказывает прекращать разведоперации у границ РФ.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что истребитель НАТО F-18 пытался сопроводить лайнер Сергея Шойгу в небе над нейтральными водами Балтийского моря.