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Посольство РФ высмеяло латвийские власти за наказание за ретрансляцию «России 24»

Посольство РФ высмеяло латвийские власти за наказание за ретрансляцию «России 24»

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6:01   16 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Посольство РФ высмеяло латвийские власти за наказание за ретрансляцию «России 24»

Посольство РФ высмеяло латвийские власти за наказание за ретрансляцию «России 24»

Российское посольство в Латвии прокомментировало решение Нацсовета Латвии по электронным СМИ наказать девятнадцать латвийских кабельных операторов за трансляцию канала «Россия 24».

На странице посольства в Facebook с иронией отмечается, что в латвийском медиарегуляторе знают решение ситуации, когда «все плохо и денег не дают». По словам дипломатов, для этого нужно найти вышедшую два с половиной месяца назад российскую телепередачу и заявить о выявленных в ней «враждебных речах».

«Все! Дело "в шляпе"! Извините, кабельные операторы, ничего личного», - иронически отметили в посольстве.

Sputnik Латвия отмечает, что латвийский нацсовет по электронным СМИ усмотрел «разжигание вражды» в новостной передаче телеканала «Россия 24» от 30 мая, где говорилось, что новоизбранный президент Эгилс Левитс  связан с дискриминацией русскоязычных жителей Латвии. В этой связи на ретранслирующих канал кабельных операторов заведены административные дела.

Агентство отмечает, что сама фраза ведущей о причастности Левитса к дискриминации была не ее собственной оценкой, а лишь цитатой фразы депутата латвийской партии «Согласие»Бориса Цилевича.

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Автор: Олег Королев
#латвия #россия 24

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