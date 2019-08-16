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5:36   16 Августа 2019
Россия

МЧС назвало районы Приморья с наиболее опасной паводковой ситуацией

МЧС назвало районы Приморья с наиболее опасной паводковой ситуацией

Десять районов Приморского края находятся в опасной паводковой ситуации, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Отмечается, что в связи с прогнозируемыми на пятницу-субботу сильными дождями ожидаются паводки на реках юго-западных, западных и восточных районов Приморья.

МЧС отмечает, что наиболее паводкоопасными районами края являются Пограничный, Хасанский, Уссурийский, Лазовский, Октябрьский, Ханкайский, Спасский, Михайловский, Кавалеровский и Ольгинский. Подтопленными остаются 77 придомовых территорий.

Спасатели отмечают, что за текущие сутки наибольшее число осадков зафиксировано в Хасанском муниципальном районе - 47 миллиметров. Наибольшее число подтопленных территорий зафиксировано в Красноармейском муниципальном районе и в Дальнереченском городском округе.

Спасатели работают в режиме повышенной готовности. На четырех участков доргог, где наблюдаются переливы, дежурят дорожно-коммунальные службы.

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Автор: Олег Королев
#приморье #паводки

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