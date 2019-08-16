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5:04   16 Августа 2019
Россия

Режим повышенной готовности введен на ТОФ в связи с тайфуном «Кроса»

Режим повышенной готовности введен на ТОФ в связи с тайфуном «Кроса»

Режим повышенной штормовой готовности начал действовать в местах базирования, а также на судах Тихоокеанского флота в связи с выходом на Дальний Восток тайфуна «Кроса». Об этом сообщает пресс-служба ВВО по ТОФ.

Отмечается, что из-за тайфуна «Кроса» в местах дислокации сил ТОФ на территории Владивостока и в акватории залива Петра Великого, а также в Татарском проливе и проливе Лаперуза введен режим повышенной штормовой готовности.

Отмечается, что на боевых кораблях и в пунктах из базирования приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба. Была произведена герметизация кораблей, имущество закрепили по-штормовому.

Дожди сопровождаются сильным ветром до 25 метров секунду. На мысах Поворотный и Белкина порывы достигают до 30 метров в секунду. Также в заливе Петра Великого ожидаются морские волны до 3,5 метров, на восточном побережье - до 4-5 метров.

Согласно данным пресс-службы, воздушные суда морской авиации возвращены в пункты постоянной дислокации.

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Автор: Олег Королев
#приморский край #шторм #тихоокеанский флот

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