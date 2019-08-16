Около 22 тысячи гектаров лесных пожаров потушены в России за сутки

За минувший день в России ликвидировано около полусотни лесных пожаров, сообщает «Авиалесоохрана».

Федеральное ведомство со ссылкой на региональные диспетчерские службы лесного хозяйства сообщает, что за минувшие сутки ликвидировано 49 лесных пожаров, действовавших на общей площади 21 934 гектара.

Согласно данным на полночь пятницы, в России горели 148 лесных пожаров на площади 244 556 гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Иркутской области (111 748 гектаров) и Красноярском крае (122 946 гектаров).

Режим ЧС продолжает действовать в Якутии, Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области.

Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» сообщила, что численность специалистов ведомства может быть увеличена до тысячи человек. Также будет заново сформирован парк из 12 воздушных судов. Также ранее были объявлены планы по закупкам вертолетов Ми-8МТВ и самолетов L-410.