Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

Японское правительство сообщило, что якобы выпущенные КНДР снаряды не достигли морской исключительной экономической зоны страны. Об этом сообщает агентство Киодо.

Ранее южнокорейские военные сообщали, что КНДР утром пятницы произвела пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря. Пхеньян не подтвердил пуски.

Представители Токио сообщили агентству, что ракеты не достигли японской территории или исключительной экономической зоны. Подчеркиваться, что на данный момент прямой угрозы для безопасности Японии не наблюдается.

Ранее представитель северокорейского Комитета по мирному объединению сообщил, что на фоне совместных учений Сеула и Вашингтона КНДР не намерена больше вести какие-либо переговоры с Южной Кореей.

Накануне глава КНДР Ким Чен Ын повысил в званиях 103 военных за заслуги при разработке вооружения.