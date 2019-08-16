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Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

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Около 22 тысячи гектаров лесных пожаров потушены в России за сутки
Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

 Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ

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Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

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4:00   16 Августа 2019
Весь мир

Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

Японское правительство сообщило, что якобы выпущенные КНДР снаряды не достигли морской исключительной экономической зоны страны. Об этом сообщает агентство Киодо.

Ранее южнокорейские военные сообщали, что КНДР утром пятницы произвела пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря. Пхеньян не подтвердил пуски.

Представители Токио сообщили  агентству, что ракеты не достигли японской территории или исключительной экономической зоны. Подчеркиваться, что на данный момент прямой угрозы для безопасности Японии не наблюдается.

Ранее представитель северокорейского Комитета по мирному объединению сообщил, что на фоне совместных учений Сеула и Вашингтона КНДР не намерена больше вести какие-либо переговоры с Южной Кореей.

Накануне глава КНДР Ким Чен Ын повысил в званиях 103 военных за заслуги при разработке вооружения.

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Автор: Олег Королев
#кндр #ракеты

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