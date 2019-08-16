Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Режим повышенной готовности введен на ТОФ в связи с тайфуном «Кроса»

Режим повышенной готовности введен на ТОФ в связи с тайфуном «Кроса»

Около 22 тысячи гектаров лесных пожаров потушены в России за сутки

Около 22 тысячи гектаров лесных пожаров потушены в России за сутки
Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

 Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ

Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ
Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

 Трамп заявил о необходимости строительства психбольниц в США

Трамп заявил о необходимости строительства психбольниц в США
Режим повышенной готовности введен на ТОФ в связи с тайфуном «Кроса»

Режим повышенной готовности введен на ТОФ в связи с тайфуном «Кроса»

Около 22 тысячи гектаров лесных пожаров потушены в России за сутки

Около 22 тысячи гектаров лесных пожаров потушены в России за сутки
Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

 Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ

Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ
Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

 Трамп заявил о необходимости строительства психбольниц в США

Трамп заявил о необходимости строительства психбольниц в США
3:37   16 Августа 2019
Россия

Тайфун «Кроса» привел к паводку на юге и западе Приморского края

Тайфун «Кроса» привел к паводку на юге и западе Приморского края

Начавшиеся с приходом в Японское море тайфуна «Кроса» дожди привели к паводку на юге и западе Приморского края. Об этом сообщает Примгидромет.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в крае из-за выхода в Японское море тайфуна «Кроса». Отмечалось, что он принесет в регион ливни, штормовой ветер, высокие волны, а также опасный подъем воды в реках.

Отмечается, что наиболее резкий и интенсивный подъем уровня воды наблюдается на правобережных притоках реки Раздольная в Уссурийском районе, а также реках Борисовка и Казачка - подъем зафиксирован на уровне от 1,2 до 2 метров. На остальных реках районов подъем составляет 0,3-0,5 метра за сутки.

Синоптики уточняют, что в ближайшие два дня подъем воды в реках продолжится. На малых реках ожидается подъем на 1,8-3,5 метра, на крупных - до двух метров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#приморский край #тайфун

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...