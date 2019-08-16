Тайфун «Кроса» привел к паводку на юге и западе Приморского края

Начавшиеся с приходом в Японское море тайфуна «Кроса» дожди привели к паводку на юге и западе Приморского края. Об этом сообщает Примгидромет.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в крае из-за выхода в Японское море тайфуна «Кроса». Отмечалось, что он принесет в регион ливни, штормовой ветер, высокие волны, а также опасный подъем воды в реках.

Отмечается, что наиболее резкий и интенсивный подъем уровня воды наблюдается на правобережных притоках реки Раздольная в Уссурийском районе, а также реках Борисовка и Казачка - подъем зафиксирован на уровне от 1,2 до 2 метров. На остальных реках районов подъем составляет 0,3-0,5 метра за сутки.

Синоптики уточняют, что в ближайшие два дня подъем воды в реках продолжится. На малых реках ожидается подъем на 1,8-3,5 метра, на крупных - до двух метров.