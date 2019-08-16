Росприроднадзор обнаружил незаконную свалку рядом с аэропортом Жуковский

Неподалеку от аэропорта Жуковский, где накануне из-за столкновения с птицами совершил жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний», находится незаконная свалка. Об этом сообщил Росприроднадзор.

По информации ведомства, несанкционированная свалка расположена на участках, имеющих кадастровые номера 50:23:0000000:1184 и 50:23:0000000:1183. Также около воздушной гавани работает станция перегрузки мусора, принадлежащая компании «Экосервис».

Последние два года в ведомство поступали жалобы на разрозненные свалки отходов, находящихся в границах водоохранной зоны Москвы-реки, в том числе около СНТ Глушица в Жуковском.

Специалисты Росприроднадзора подтвердили данные факты и оценили ущерб на сумму более 25 миллионов рублей. Однако ни штрафы, ни ущерб не был выплачен.

Самолет А321в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы воздушное судно столкнулось со стаей чаек. Лайнер с 226 пассажирами совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе.