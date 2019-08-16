Трамп заявил о необходимости строительства психбольниц в США

Американский президент Дональд Трамп выступил за открытие спецучреждений для психбольных американцев на фоне массовых стрельб.

Трамп заявил, что хотел бы, чтобы граждане США помнили слово «психическое заболевание». По его словам, инициаторы атак являются психически больными, однако об этом никто не говорит.

Президент США заявил, что в стране нужно вновь построить специальные учреждения для психически больных. По его словам, власти не могут позволить, чтобы психбольные были на улицах.

Утром третьего августа 21-летний молодой человек открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо, расположенном неподалеку от мексиканской больницы. Задержанный стрелок обвиняется в терроризме на почве ненависти к мексиканцам. В результате атаки погибли 22 человека, более 20 получили ранения.

Аналогичный инцидент произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате атаки погибли десять человек, более 30 пострадали.