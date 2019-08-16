Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тайфун «Кроса» привел к паводку на юге и западе Приморского края

Тайфун «Кроса» привел к паводку на юге и западе Приморского края

 Росприроднадзор обнаружил незаконную свалку рядом с аэропортом Жуковский

Росприроднадзор обнаружил незаконную свалку рядом с аэропортом Жуковский
Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

 Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ

Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ
Трамп заявил о необходимости строительства психбольниц в США

Трамп заявил о необходимости строительства психбольниц в США

 Трамп хочет купить Гренландию, сообщают СМИ

Трамп хочет купить Гренландию, сообщают СМИ
Тайфун «Кроса» привел к паводку на юге и западе Приморского края

Тайфун «Кроса» привел к паводку на юге и западе Приморского края

 Росприроднадзор обнаружил незаконную свалку рядом с аэропортом Жуковский

Росприроднадзор обнаружил незаконную свалку рядом с аэропортом Жуковский
Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

 Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ

Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ
Трамп заявил о необходимости строительства психбольниц в США

Трамп заявил о необходимости строительства психбольниц в США

 Трамп хочет купить Гренландию, сообщают СМИ

Трамп хочет купить Гренландию, сообщают СМИ
2:42   16 Августа 2019
Весь мир

Трамп заявил о необходимости строительства психбольниц в США

Трамп заявил о необходимости строительства психбольниц в США

Американский президент Дональд Трамп выступил за открытие спецучреждений для психбольных американцев на фоне массовых стрельб.

Трамп заявил, что хотел бы, чтобы граждане США помнили слово «психическое заболевание». По его словам, инициаторы атак являются психически больными, однако об этом никто не говорит.

Президент США заявил, что в стране нужно вновь построить специальные учреждения для психически больных. По его словам, власти не могут позволить, чтобы психбольные были на улицах.

Утром третьего августа 21-летний молодой человек открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо, расположенном неподалеку от мексиканской больницы. Задержанный стрелок обвиняется в терроризме на почве ненависти к мексиканцам. В результате атаки погибли 22 человека, более 20 получили ранения.

Аналогичный инцидент произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате атаки погибли десять человек, более 30 пострадали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #трамп #психбольница

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...