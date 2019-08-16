Трамп хочет купить Гренландию, сообщают СМИ

Американский президент Дональд Трамп рассматривает идею покупки у Дании острова Гренландия, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что Трамп неоднократно спрашивал у советников, может ли Вашингтон купить остров, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова и его геополитического значения. В числе поднятых им вопросов - возможность расширить военное присутствие США в Арктике. Трамп попросил юрисконсульта администрации США дать правовую оценку проекта.

Ряд советников поддержали план, назвав его экономически целесообразным. В то же время другие полагают, что речь идет о «мимолетном увлечении», которое никогда не будет реализовано. Насколько Трамп относится к данной идее серьезно, неизвестно.

WSJ напоминает, что это не первая попытка США купить Гренландию. Так, после Второй мировой войны американский президент Гарри Трумэн предлагал Дании за нее 100 миллионов долларов, но получил отказ. Возможность покупки острова в 1867 году изучал Госдеп.