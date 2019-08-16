Сирийская армия в боях с боевиками освободила две деревни в Идлибе

Сирийская армия освободила две деревни на юге провинции Идлиб, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на сирийского бригадного генерала.

Отмечается, что армия САР освободила деревни Мадайя и Телль аль-Арджахи. Общая площадь освобожденных территорий приблизительно составляет семь квадратных километров.

Генерал сообщил, что освобождению деревень предшествовали ожесточенные бои с террористами из «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена судом в РФ). В результате были ликвидированы несколько боевиков, а также было изъято большое количество военной техники.

После переговоров по ситуации в Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе начал действовать режим прекращения огня. Спустя три дня операция была возобновлена из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии в провинции Хама.