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Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

 Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ

Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ
Трамп заявил о готовности США реализовать «фантастичную» сделку с Великобританией

Трамп заявил о готовности США реализовать «фантастичную» сделку с Великобританией

 Жители йеменского Адена провели демонстрацию в поддержку сепаратистов

Жители йеменского Адена провели демонстрацию в поддержку сепаратистов
1:47   16 Августа 2019
Весь мир

Трамп заявил о готовности США реализовать «фантастичную» сделку с Великобританией

Трамп заявил о готовности США реализовать «фантастичную» сделку с Великобританией

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Великобритания стремительно идут в сторону заключения торговой сделки.

Накануне британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен работать с Вашингтоном по заключению сделки о свободной торговле после Brexit.

По словам Трампа, у США будет «фантастичная и крупная торговая сделка» с Великобританией. По его словам, все движется в эту сторону очень быстро.

Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Великобритания и США после выхода королевства из ЕС будут держать курс на «беспрецедентное партнерство».

Месяц назад Трамп посетил Великобританию с рабочим визитом. Основным итогом двухдневной программы стало подтверждение того, что особые отношения между двумя странами «все так же крепки, как и в середине прошлого века».

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Автор: Олег Королев
#великобритания #сша #трамп

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