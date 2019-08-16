Трамп заявил о готовности США реализовать «фантастичную» сделку с Великобританией

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Великобритания стремительно идут в сторону заключения торговой сделки.

Накануне британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен работать с Вашингтоном по заключению сделки о свободной торговле после Brexit.

По словам Трампа, у США будет «фантастичная и крупная торговая сделка» с Великобританией. По его словам, все движется в эту сторону очень быстро.

Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Великобритания и США после выхода королевства из ЕС будут держать курс на «беспрецедентное партнерство».

Месяц назад Трамп посетил Великобританию с рабочим визитом. Основным итогом двухдневной программы стало подтверждение того, что особые отношения между двумя странами «все так же крепки, как и в середине прошлого века».