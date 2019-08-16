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 Жители йеменского Адена провели демонстрацию в поддержку сепаратистов

Жители йеменского Адена провели демонстрацию в поддержку сепаратистов
1:32   16 Августа 2019
Весь мир

Жители йеменского Адена провели демонстрацию в поддержку сепаратистов

Жители йеменского Адена провели демонстрацию в поддержку сепаратистов

Жители юга Йемена вышли на демонстрацию в поддержку захватившего власть в Адене сепаратистского Переходного совета Южного Йемена. Об этом сообщает йеменский новостной портал «Аден аль-гад».

Отмечается, что участники акции в поддержку сепаратистов заявили, что предпринятые южными силами действия для защиты народа и обеспечения безопасности были необходимы. Также они заявляют о том, что главе совета Айдарусу аз-Зубейди выпала историческая задача от имени народа создать государство на юге Йемена.

Также манифестанты призвали международное сообщество и арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией передать управление югом Переходному совету, а также уважать желание жителей юга быть независимыми.

Гражданская война между силами президента Абд Раббо Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами идет с 2014 года. В 2015 власти страны поддержала арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. После того, как хуситы заняли столицу Сану, правительство перебралось в Аден. В 2017 году в Адене появился сепаратистский Переходный совет Южного Йемена, возглавляемый экс-губернатором провинции аз-Зубейди.

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Автор: Олег Королев
#аден #йемен

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