Работа одного из крупнейших банков Латвии приостановлена

Работа крупнейшего латвийского банка PNB Banka приостановлена, сообщает регламентирующая работу кредитных организаций в Латвии комиссия рынка финансов и капитала.

Отмечается, что данное решение было связано с тем, что Центральный банк ЕС пришел к выводу, что PNB Banka может столкнуться с финансовыми проблемами.

Данное решение предусматривает, с 21:00 четверга банк обязан прекратить предоставление финансовых услуг населению, включая выполнение клиентских платежей.

Отмечается, что данное решение принято для того, чтобы не допустить оттока денежных средств из банка. Это означает, что с данного момента работа банкоматов, платежных карт и интернет-банков PNB приостановлена.

PNB Banka на конец 2018 года по размеру активов занимал шестое место в Латвии.