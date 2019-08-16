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 Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ

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0:40   16 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ

Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ

Предстоятеля «новой украинской церкви» Епифания планируют заменить, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник.

Отмечается, что в кругах ПЦУ пифания неэффективным руководителем. На его смену ищут более авторитетного и волевого лидера.

Основным претендентом на место главы неканонической структуры называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича. Источник отмечает, что он пользуется поддержкой и главных спонсоров ПЦУ.

В «новой церкви» недовольны тем, что Епифанию не удалось сохранить поддержку церкви государством в условиях смены власти.

В декабре минувшего года в Киеве прошел «объединительный собор», на котором была сформирована «новая церковь» Украины, зависимая от Константинопольского патриархата. Это случилось в результате слияния двух действовавших неканонических церковных структур. Новую «церковь» возглавил «митрополит» Епифаний Думенко.

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Автор: Олег Королев
#украина #церковь #пцу

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