Предстоятеля украинской раскольнической структуры поменяют, сообщают СМИ

Предстоятеля «новой украинской церкви» Епифания планируют заменить, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник.

Отмечается, что в кругах ПЦУ пифания неэффективным руководителем. На его смену ищут более авторитетного и волевого лидера.

Основным претендентом на место главы неканонической структуры называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича. Источник отмечает, что он пользуется поддержкой и главных спонсоров ПЦУ.

В «новой церкви» недовольны тем, что Епифанию не удалось сохранить поддержку церкви государством в условиях смены власти.

В декабре минувшего года в Киеве прошел «объединительный собор», на котором была сформирована «новая церковь» Украины, зависимая от Константинопольского патриархата. Это случилось в результате слияния двух действовавших неканонических церковных структур. Новую «церковь» возглавил «митрополит» Епифаний Думенко.