«Оппозицию» не устроили предложенные мэрией Москвы условия митинга 25 августа

Незарегистрированная официально Либертарианская партия отказалась проводить митинг 25 августа в центре Москвы, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь организации Дарья Петрушенко.

Накануне партия подала в столичную мэрию заявление на согласование шествия по Бульварному кольцу и митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа. В ответ власти предложили проводить митинг без шествия на Сахарова.

Петрушенко сообщила, что предложение властей либертарианцев не устроило. От проведения митинга они решили отказаться.

Прошедшие за последний месяц акции сторонников скандального блогера Алексея Навального, который был снят с выборов в МГД за подписи несуществующих и умерших людей, сопровождались провокациями, погромами и беспорядками. Наиболее серьезный ущерб получили частные предприниматели, владеющие заведениями и предприятиями в центре Москвы. Согласно данным источника в столичной мэрии, ущерб от митингов мог превысить более 60 миллионов рублей.

Отказавшись от проведения мероприятия на Сахарова, либертарианцы показали, что на самом деле им не нужна мирная акция - они хотят беспорядки и погромы.