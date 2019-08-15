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22:44   15 Августа 2019
Весь мир

Двое арабских подростков ранили ножом полицейского в Иерусалиме

Двое арабских подростков ранили ножом полицейского в Иерусалиме

Двое арабских подростков напали с ножами на сотрудника полиции в историческом центре Иерусалима. Их нейтрализовали ответным огнем. Отмечается, что одного из напавших ликвидировали, второго ранили. Полицейский, на которого было совершено нападение, получил ранение средней тяжести.

Об инциденте написал в Twitter пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.

Из записей с камер видеонаблюдения следует, что подростки набросились на правоохранителя с ножами и сбили его с ног. Другие сотрудники полиции почти в упор выстрелили по нападавшим, после чего они упали на землю.

Инцидент произошел в Старом городе, где ежедневно собираются прилетевшие в разных концов света тысячи паломников и туристов.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #нападение #весь мир #иерусалим

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