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22:29   15 Августа 2019
Россия

Нежелание Гудкова уничтожить свалку в Подмосковье чуть не привело к крушению самолета

Нежелание Гудкова уничтожить свалку в Подмосковье чуть не привело к крушению самолета

Самолет А321 компании «Уральские авиалинии», вылетевший из Жуковского в Симферополь с 234 людьми на борту едва не рухнул утром в четверг. Трагедия не произошла только благодаря мастерству экипажа, который посадил авиасудно на кукурузном поле.

Инцидент произошел из-за стаи птиц - во время взлета несколько чаек попали в двигатели, что вызвало сбой. По всей видимости, птицы прилетели с расположенной поблизости незаконной свалки у озера Глушица – открытые мусорные полигоны всегда привлекают стаи птиц из-за обилия корма. Орнитологи и экологи в 2017 году предупреждали, что свалка опасна для вылетающих из Жуковского самолетов, поэтому власти потребовали ее убрать.

Нежелание Гудкова уничтожить свалку в Подмосковье чуть не привело к крушению самолета

Как отмечает ФАН, для ликвидации свалки власти региона планируют построить современный завод по утилизации мусора. Но такая инициатива не пришлась по душе целому ряду лиц, в числе главных – отец и сын Геннадий и Дмитрий Гудковы, которые контролируют мусорный полигон Воловичи недалеко от Коломны, о чем ранее писал подробно ФАН.

Гудков-младший стал много писать о том, как плохо жить рядом с полигоном и мусоросжигающим заводом, предлагая взамен мусор перерабатывать. Экологические активисты, поддерживая Гудкова, препятствовали возведению завода.

Однако альтернативы завода власти от Гудковых так и не получили – поэтому свалка с 2017 года только разрослась и чуть не привела к трагедии сегодня, 15 августа.

«Мусорный король» Геннадий Гудков прекрасно осознает, что мусоросжигающий завод улучшил бы ситуацию со свалками в Подмосковье, однако он не заинтересован в потере прибыли от Воловичей, поэтому планирует войти в долю от нового проекта. До тех пор, пока он не получит желаемое, он будет мешать появлению завода, отмечает СМИ. Не исключено, что к той самой свалке у Раменского тоже причастны его организации.

Это только предположение, однако ясно одно - чем дольше в Подмосковье не будет современного завода по утилизации отходов, тем больше будут разрастаться свалки, которые будут продолжать привлекать птиц и не исключено, что ЧП с самолетом может когда-нибудь повториться, резюмирует СМИ.

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Автор: Ольга Шпакова
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