Нежелание Гудкова уничтожить свалку в Подмосковье чуть не привело к крушению самолета

Самолет А321 компании «Уральские авиалинии», вылетевший из Жуковского в Симферополь с 234 людьми на борту едва не рухнул утром в четверг. Трагедия не произошла только благодаря мастерству экипажа, который посадил авиасудно на кукурузном поле.

Инцидент произошел из-за стаи птиц - во время взлета несколько чаек попали в двигатели, что вызвало сбой. По всей видимости, птицы прилетели с расположенной поблизости незаконной свалки у озера Глушица – открытые мусорные полигоны всегда привлекают стаи птиц из-за обилия корма. Орнитологи и экологи в 2017 году предупреждали, что свалка опасна для вылетающих из Жуковского самолетов, поэтому власти потребовали ее убрать.

Как отмечает ФАН, для ликвидации свалки власти региона планируют построить современный завод по утилизации мусора. Но такая инициатива не пришлась по душе целому ряду лиц, в числе главных – отец и сын Геннадий и Дмитрий Гудковы, которые контролируют мусорный полигон Воловичи недалеко от Коломны, о чем ранее писал подробно ФАН.

Гудков-младший стал много писать о том, как плохо жить рядом с полигоном и мусоросжигающим заводом, предлагая взамен мусор перерабатывать. Экологические активисты, поддерживая Гудкова, препятствовали возведению завода.

Однако альтернативы завода власти от Гудковых так и не получили – поэтому свалка с 2017 года только разрослась и чуть не привела к трагедии сегодня, 15 августа.

«Мусорный король» Геннадий Гудков прекрасно осознает, что мусоросжигающий завод улучшил бы ситуацию со свалками в Подмосковье, однако он не заинтересован в потере прибыли от Воловичей, поэтому планирует войти в долю от нового проекта. До тех пор, пока он не получит желаемое, он будет мешать появлению завода, отмечает СМИ. Не исключено, что к той самой свалке у Раменского тоже причастны его организации.

Это только предположение, однако ясно одно - чем дольше в Подмосковье не будет современного завода по утилизации отходов, тем больше будут разрастаться свалки, которые будут продолжать привлекать птиц и не исключено, что ЧП с самолетом может когда-нибудь повториться, резюмирует СМИ.