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21:49   15 Августа 2019
Россия

Россиянка пострадала при сходе лавины в горах в Казахстане

Россиянка пострадала при сходе лавины в горах в Казахстане

Спасатели эвакуировали в четверг на вертолете россиянку, получившую травму при сходе лавины на горе Белуха.

Об этом проинформировала пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС).

Группа альпинистов из России совершала восхождение на гору Белуха. Во время схождения лавины 63-летнюю жительницу Тюмени зацепило потоком снега. Женщина получила ушибы и травмы.

Сообщается, что у медики диагностировали ей перелом руки. Альпинисты решили остановить восхождение. Группа спасателей и медиков прибыла в месту ЧП на вертолете МИ-8.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #казахстан #альпинизм #белуха

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