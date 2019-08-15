Россиянка пострадала при сходе лавины в горах в Казахстане

Спасатели эвакуировали в четверг на вертолете россиянку, получившую травму при сходе лавины на горе Белуха.

Об этом проинформировала пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС).

Группа альпинистов из России совершала восхождение на гору Белуха. Во время схождения лавины 63-летнюю жительницу Тюмени зацепило потоком снега. Женщина получила ушибы и травмы.

Сообщается, что у медики диагностировали ей перелом руки. Альпинисты решили остановить восхождение. Группа спасателей и медиков прибыла в месту ЧП на вертолете МИ-8.