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21:39   15 Августа 2019
Россия

Пожарные ликвидировали пожар в ангаре на севере Москвы

Пожарные ликвидировали пожар в ангаре на севере Москвы

Пожар вспыхнул в металлическом одноэтажном ангаре на Талдомской улице на севере Москвы.

Огонь распространился на 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

К тушению пожара привлечены 36 человек личного состава и девять единиц техники. Возгорание удалось локализовать в 20:04. В 20.36 огонь удалось полностью потушить. 

В сообщении ведомства также отмечается, что один человек обратился за медицинской помощью.

Отмечается, что превышения допустимых концентраций продуктов горения в воздухе не зафиксировали.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #пожар #происшествия

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