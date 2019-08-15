Пожарные ликвидировали пожар в ангаре на севере Москвы

Пожар вспыхнул в металлическом одноэтажном ангаре на Талдомской улице на севере Москвы.

Огонь распространился на 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

К тушению пожара привлечены 36 человек личного состава и девять единиц техники. Возгорание удалось локализовать в 20:04. В 20.36 огонь удалось полностью потушить.

В сообщении ведомства также отмечается, что один человек обратился за медицинской помощью.

Отмечается, что превышения допустимых концентраций продуктов горения в воздухе не зафиксировали.