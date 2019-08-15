Полиция задержала устроившего стрельбу в Котельниках, возбуждено дело

Полиция задержала пьяного мужчину, который устроил стрельбу и забаррикадировался в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью в четверг, 15 августа.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Против дебошира возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, отметили в ведомстве. Ранее полиция передела мужчине коньяк — такое требование он выдвинул во время переговоров.

Инцидент произошел в четверг в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача. Пьяный мужчина выстрелил в потолок из неустановленного оружия и забаррикадировался. После того, как мужчине передали коньяк, его удалось задержать.

Максимальные санкции по статье о хулиганстве предполагают до семи лет колонии.