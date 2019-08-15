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21:04   15 Августа 2019
Россия

Полиция задержала устроившего стрельбу в Котельниках, возбуждено дело

Полиция задержала устроившего стрельбу в Котельниках, возбуждено дело

Полиция задержала пьяного мужчину, который устроил стрельбу и забаррикадировался в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.  Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью в четверг, 15 августа. 

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Против дебошира возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, отметили в ведомстве. Ранее полиция передела мужчине коньяк — такое требование он выдвинул во время переговоров.

Инцидент произошел в четверг в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача. Пьяный мужчина выстрелил в потолок из неустановленного оружия и забаррикадировался. После того, как мужчине передали коньяк, его удалось задержать.

Максимальные санкции по статье о хулиганстве предполагают до семи лет колонии. 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #чп #полиция #котельники

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