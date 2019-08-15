Бывший губернатор Колорадо Джон Хикенлупер вышел из предвыборной гонки в США

Кандидат в американские президенты от Демократической партии Джон Хикенлупер вышел из предвыборной гонки. Его рейтинг составлял менее одного процента.

Хикенлупер объявил в Twitter, что его кампания не принесла результата, на который он рассчитывал. Он также поблагодарил всех, кто выражал ему и его команде поддержку.

This morning, I’m announcing that I’m no longer running for President. While this campaign didn’t have the outcome we were hoping for, every moment has been worthwhile & I’m thankful to everyone who supported this campaign and our entire team.https://t.co/1ijSjkbzzd — John Hickenlooper (@Hickenlooper) August 15, 2019

Ранее Хикендупер был губернатором штата Колорадо.

Сейчас за выдвижение единым кандидатом от Демократической партии США продолжают бороться еще около 20 человек, лидером является бывший вице-президент Джо Байден. Если он сохранит свои позиции, то может стать соперником действующего президента-республиканца Дональда Трампа.

Выборы президента состоятся в США 3 ноября 2020 года.