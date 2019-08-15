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20:59   15 Августа 2019
Россия

Россия — единственный союзник ЦАР, кто может ее защитить, уверены в Госдуме

Россия — единственный союзник ЦАР, кто может ее защитить, уверены в Госдуме

Два самолета РФ с вооружением прибыли в аэропорт Банги — это вторая поставка российского оружия в ЦАР.

Россия — давний партнер африканских государств в поставке оружия и обучении военных специалистов. К настоящему моменту российские военные инструкторы передали свой опыт 2700 солдатам армии ЦАР, напомнил посол РФ в республике Владимир Титоренко.

История партнерских взаимоотношений РФ и ЦАР началась еще со времен СССР, объясняет первый зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Александр Шерин. Он уточнил, что оружейные поставки суверенным государствам — нормальная общемировая практика, в которой нет никакого вызова другим странам.

«Еще с советских времен у нас выстроены тесные, дружественные взаимоотношения.  Любая страна самостоятельно определяет свою стратегию национальной безопасности, в том числе в части обороны», — рассказал Шерин в интервью ФАН.

Россия организовала вторую поставку оружия в ЦАР

Шерин напомнил, что Россия активно участвовала в организации Хартумского мира и успешно способствовала примирению африканских военизированных группировок с властями республики.

«В этом плане Российская Федерация надежный партнер. Мы всегда выступали в качестве посредников подобных переговоров», — заявил Шерин.

Ранее российская миссия провела уроки истории в школах Банги, посвященные Дню независимости Центральноафриканской республики.

Россия организовала вторую поставку оружия в ЦАР

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Автор: Тимофей Булочкин
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