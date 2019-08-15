Мэрия не согласовала три акции протеста в Москве из-за возможных пробок и беспорядков

Столичные власти не согласовали проведение «оппозицией» шествия 24 августа по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, а также митинга на площади Победы. В тексте отказа мэрии Москвы отмечается, что шествия по первому и второму маршруту создадут помехи для пешеходов и автомобилистов, а также для специальных экстренных служб.

Кроме того, мероприятия в этих местах ограничат доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, а также нарушит права тех, кто не собирался участвовать в акциях.

На площади Победы митинг провести невозможно, поскольку на этот день уже запланировано другое мероприятие.

В конце июля в Москве начались незаконные протестные акции, на которых происходят массовые беспорядки. Организаторами выступают экс-кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Причина отказа оппозиционерам проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. Так, у незарегистрированного кандидата Любови Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.

Во время беспорядков 27 июля и 3 августа были зафиксированы провокации — протестующие бросали в полицейских бутылки, распыляли газ. Законный митинг-концерт 10 августа по данным столичного главка МВД собрал около 20 тысяч человек. При этом многие участники не могли внятно сформулировать, зачем они вообще приехали на митинг/