Помешавшуюся на выборах в МГД Соболь не остепенила от скандалов беременность

Экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь находится на восьмой неделе беременности, пишет телеграм-канал «Люди и звери». При этом последний месяц юрист так называемого «ФБК» «голодала», а значит нанесла непоправимый вред ребенку.

О возможных последствиях голодовки для зарождающегося плода в беседе с Nation News рассказала практикующий акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. По словам специалиста, голодовка в первом триместре может закончиться выкидышем.

«Голодовка — это стресс, и организм в таком состоянии уменьшает количество затрачиваемой энергии. На первых этапах у плода еще формируется нервная система. Это может вызвать тонус матки, что в свою очередь спровоцирует прерывание беременности», — подчеркнула она.

Напомним, Соболь объявила о голодовке 13 июля, когда избирком отказал ей в регистрации из-за большого процента бракованных подписей. Последним днем голодовки стало 14 августа. По версии экс-кандидата, голодать она перестала по просьбе матери Алексея Миняйло, волонтера штаба Алексея Навального. Истинная причина — миллион рублей, который в «ФБК» призвала ежемесячно перечислять экс-ведущая на «Эхе Москвы» Тоня Самсонова

Соболь в попытке занять депутатское кресло пренебрегла здоровьем и, возможно, жизнью еще не родившегося ребенка. Неизвестно, какие проблемы в будущем будут у ребенка из-за голодовки матери. Юристка забывает и о пятилетней дочери, которой прикрывается, чтобы избежать арестов за организацию незаконных акций.

В конце июля в Москве начались незаконные протестные акции, на которых происходят массовые беспорядки. Организаторами выступают экс-кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Причина отказа оппозиционерам проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. Так, у Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.