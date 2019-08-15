Отмывавший миллиард Волков не стал защищать травившую детей Соболь

Фигурант уголовного дела об отмывании миллиарда рублей Леонид Волков и юрист ФБК Любовь Соболь не смогли прокомментировать наличие свидетельских показаний против последней.

Ранее ФАН опубликовал свидетельские показания матери одного из пострадавших московских школьников Екатерины Ковалевой, которая сообщила, что Соболь искажала факты в ходе съемок «расследования» против компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина.

После происшествия с заболеванием детей в московских школах в декабре прошлого года команда Алексея Навального выпустила фейковые «расследования», которые нужны были для подтверждения иска против «Конкорда». Тогда пострадавшие семьи, послушавшие ФБК, подали в суд коллективный иск, но через какое-то время стали отзывать свои заявления, так как поняли, что стали жертвами манипуляторши Соболь, ведущей грязную агитационную программу.

В интервью ФАН Ковалева рассказала, что Соболь уговаривала ее устроиться на работу в компанию ради сбора компромата. Однако, по словам Ковалевой, на предприятии не было антисанитарных условий и "прицепиться" было не к чему.

Она также рассказала ФАН, что позже стала догадываться о том, что дети заболели не случайно - произошла намеренная диверсия с внедрением продукции со штаммом шигеллы в ряд детских образовательных учреждений.

«Мы писали заявление по 205 статье в Федеральную службу безопасности о том, что это был террористический акт, диверсия. Подписалось множество родителей пострадавших детей, потому что это было на самом деле так», — заявила родительница.

Однако Соболь продолжала настаивать на том, что «нужно обвинить «Конкорд», что навело Ковалеву на мысль о том, что юриста ФБК не интересует правосудие. Ковалева отмечает, что долго пыталась доказать Соболь, что фирма «Конкорд» ни при чем, но та заявила ей, что «это и не нужно».

Корреспондент ФАН решил взять комментарий у самой Соболь, но дозвониться до нее оказалось невозможно. Тогда журналист решил поговорить с сотрудником Фонда Леонидом Волковым, проходящим по делу об отмывании миллиарда рублей. Но он не был настроен на разговор, а сразу осыпал представителя СМИ оскорблениями.

Напомним, ранее в сеть было выложено фейковое расследование о якобы нарушениях на предприятии «Московский школьник». ФБК выставило своим источником бывшую сотрудницу «Московского школьника» Наталью Шилову, которая позже раскрыла обман. Женщина заявила, что за участие в ролике ей пообещали деньги и сообщила, что все «доказательства» на видео фейковые.

Также стоит напомнить, что Любовь Соболь не была допущена на выборы в МГД из-за поддельных подписей. В ее подписных листах были обнаружены «мертвые души».

Также в начале августа стало известно, что СКР завел уголовное дело об отмывании денежных средств Алексеем Навальным. Также сейчас следственные органы проводят проверку в отношении сторонников Алексея Навального, которые подозреваются в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. В числе подозреваемых экс-глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков и другие сотрудники ФБК.