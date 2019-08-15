Проект избирательного кодекса ЦАР признал Конституционный суд республики

Вторая редакция избирательного кодекса Центральноафриканской республики была признана Конституционным судом, ранее законопроект был отправлен на доработку и представлен заново 19 июля.

Новая редакция документа снимает ряд административных препятствий для кандидатов и гарантирует избирательную систему с двумя турами. Кодекс требует от кандидатов отсутствия недвижимости в избираемых округах и обязывает партии набирать не менее 35% женщин, баллотирующихся на парламентские выборы.

Первый тур президентских и парламентских выборов в ЦАР состоится 27 декабря 2020 года. Это стало результатом суданских переговоров в Хартуме в августе прошлого года, где лидеры крупнейших вооруженных группировок подписали с властями республики Хартумскую декларацию, объявив о создании центральноафриканского объединения оппозиции для достижения мира в стране. Российский МИД заявлял о намерении продолжать сопровождать процесс прекращения гражданской войны в ЦАР.

В начале августа сообщалось, что беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину после заключения соглашения о добровольной репатриации бежавших от войны в соседнюю республику Конго.