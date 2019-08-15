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 Президент РФ поручил заключить соглашение по модернизации аэродрома Левашово

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Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

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 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Проект избирательного кодекса ЦАР признал Конституционный суд республики

Проект избирательного кодекса ЦАР признал Конституционный суд республики

 Вторая поставка российского вооружения прибыла в ЦАР

Вторая поставка российского вооружения прибыла в ЦАР
19:34   15 Августа 2019
Весь мир

Проект избирательного кодекса ЦАР признал Конституционный суд республики

Проект избирательного кодекса ЦАР признал Конституционный суд республики

Вторая редакция избирательного кодекса Центральноафриканской республики была признана Конституционным судом, ранее законопроект был отправлен на доработку и представлен заново 19 июля.

Новая редакция документа снимает ряд административных препятствий для кандидатов и гарантирует избирательную систему с двумя турами. Кодекс требует от кандидатов отсутствия недвижимости в избираемых округах и обязывает партии набирать не менее 35% женщин, баллотирующихся на парламентские выборы.

Проект избирательного кодекса ЦАР признал Конституционный суд республики

Первый тур президентских и парламентских выборов в ЦАР состоится 27 декабря 2020 года. Это стало результатом суданских переговоров в Хартуме в августе прошлого года, где лидеры крупнейших вооруженных группировок подписали с властями республики Хартумскую декларацию, объявив о создании центральноафриканского объединения оппозиции для достижения мира в стране. Российский МИД заявлял о намерении продолжать сопровождать процесс прекращения гражданской войны в ЦАР.

Проект избирательного кодекса ЦАР признал Конституционный суд республики

В начале августа сообщалось, что беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину после заключения соглашения о добровольной репатриации бежавших от войны в соседнюю республику Конго. 

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Автор: Тимофей Булочкин
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