В Крыму призвали запретить въезд в Европу авторам «Миротворца» из-за данных экипажа A321

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал «больными и неадекватными людьми» авторов украинского сайта «Миротворец», комментируя появление в базе данных экипажа самолета «Airbus A321» авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Они по своей сути фашисты и нацисты, для которых убийства нормальное состояние души. — был категоричен сенатор. — Они убивали людей в Одессе, они убивали людей на Востоке. Если бы было нормальное мировое сообщество с нормальной идеологией, они бы запретили «Миротворец», сделали бы его персоной нон-грата. Они бы запретили им въезд в страны Евросоюза, но они этого не делают. То, что произошло сейчас, это вопиющий перебор. Из ряда вон выходящее решение».

В разделе «Чистилище» скандального ресурса 15 августа появились фотографии и данные экипажа гражданского лайнера, который совершил аварийную посадку в Подмосковье.

По утверждению авторов, командир Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник Дмитрий Гончаренко, стюардессы Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина виновны в «неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым».

Минувшим утром Airbus A321, летевший по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский. Инцидент произошел спустя 15 минут после взлета из-за отказа силовых установок. Перевозчик объяснил, что это стало следствием «многочисленного попадания птиц в оба двигателя».

К счастью, все 226 пассажиров и все члены экипажа уцелели. МЧС сообщило о 74 пострадавших. Причины аварийной посадки выясняет Следственный комитет РФ в рамках возбужденного уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В базе данных «Миротворца» неоднократно публиковались персональные данные журналистов, политиков, артистов, посещавших Крым и Донбасс в обход властей Украины. У ресурса нет официального статуса, однако украинские пограничники могут отказать во въезде, обнаружив путешественника в списке «врагов Украины». По некоторым данным, идея создания сайта принадлежит бывшему внештатному советнику главы МВД Украины Антону Геращенко.