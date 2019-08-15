Президент РФ поручил заключить соглашение по модернизации аэродрома Левашово

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 15 августа, поручил правительству до 1 декабря заключить концессионное соглашение по модернизации аэродрома совместного базирования Левашово в Петербурге. Перечень поручений обнародовали на сайте Кремля.

Согласно документу, от имени России выступает министерство обороны, а концессионером — авиапредприятие «Газпром авиа». Президент РФ поручил «заключить концессионное соглашение без проведения конкурса при условии соответствия концессионера требованиям соответствующего федерального закона».

В поручении подчеркнули, что реконструировать аэродром Левашово необходимо не позднее 2022 года. Владимир Путин в рамках перечня поручил правительству рассмотреть вопрос «о наделении МО РФ полномочиями по распоряжению земельными участками, на которых размещается аэродром», а также о размещении на территории Левашово объектов, которые не только принадлежат концессионеру, но и не являются объектами концессионного соглашения.