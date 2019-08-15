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 Президент РФ поручил заключить соглашение по модернизации аэродрома Левашово

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Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

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Вторая поставка российского вооружения прибыла в ЦАР
19:00   15 Августа 2019
Россия

«Оппозиция» шлет угрозы силовикам, защищавшим москвичей во время незаконных митингов

«Оппозиция» шлет угрозы силовикам, защищавшим москвичей во время незаконных митингов

Официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин в четверг, 15 августа, сообщил ТАСС, что сотрудникам ведомства после незаконного митинга в Москве угрожают в интернете. По его словам, провокаторы давят на сотрудников Росгвардии.

«Под различными именами продолжают рассылать сотрудникам и военнослужащим Росгвардии угрозы и оскорбления, пытаясь оказать давление», — добавил Валерий Грибакин.

С середины июля в столице состоялось несколько незаконных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Хотя в субботу, 10 августа, уже провели согласованный митинг-концерт, после которого все равно начались несанкционированные «мирные гуляния», а некоторые граждане воспользовались ситуацией и закидали автомобили камнями, разбили окна, бросили зажженные дымовые шашки на проезжую часть.

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Автор: Олег Королев
#москва #россия #общество #мосгордума

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