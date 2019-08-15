«Оппозиция» шлет угрозы силовикам, защищавшим москвичей во время незаконных митингов
Официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин в четверг, 15 августа, сообщил ТАСС, что сотрудникам ведомства после незаконного митинга в Москве угрожают в интернете. По его словам, провокаторы давят на сотрудников Росгвардии.
«Под различными именами продолжают рассылать сотрудникам и военнослужащим Росгвардии угрозы и оскорбления, пытаясь оказать давление», — добавил Валерий Грибакин.
С середины июля в столице состоялось несколько незаконных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Хотя в субботу, 10 августа, уже провели согласованный митинг-концерт, после которого все равно начались несанкционированные «мирные гуляния», а некоторые граждане воспользовались ситуацией и закидали автомобили камнями, разбили окна, бросили зажженные дымовые шашки на проезжую часть.
Владимир #Соловьев поблагодарил сотрудников Росгвардии и #МВД России за работу на протестных акциях в Москве: "Ребята спасибо, огромное человеческое спасибо. Даже те, которые вас ненавидят сказали, что вы вели себя безупречно..."#полиция #Росгвардия #новости #видео #мск pic.twitter.com/7Y2yOwq8Cn— Сайт МВД России (@mvd_official) 15 августа 2019 г.