«Оппозиция» шлет угрозы силовикам, защищавшим москвичей во время незаконных митингов

Официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин в четверг, 15 августа, сообщил ТАСС, что сотрудникам ведомства после незаконного митинга в Москве угрожают в интернете. По его словам, провокаторы давят на сотрудников Росгвардии.

«Под различными именами продолжают рассылать сотрудникам и военнослужащим Росгвардии угрозы и оскорбления, пытаясь оказать давление», — добавил Валерий Грибакин.

С середины июля в столице состоялось несколько незаконных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Хотя в субботу, 10 августа, уже провели согласованный митинг-концерт, после которого все равно начались несанкционированные «мирные гуляния», а некоторые граждане воспользовались ситуацией и закидали автомобили камнями, разбили окна, бросили зажженные дымовые шашки на проезжую часть.