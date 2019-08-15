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 Президент РФ поручил заключить соглашение по модернизации аэродрома Левашово

Президент РФ поручил заключить соглашение по модернизации аэродрома Левашово
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

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Вторая поставка российского вооружения прибыла в ЦАР
18:48   15 Августа 2019
Россия

Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Президент РФ Владимир Путин  указом перенес саммиты  Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в Петербург, хотя изначально их планировалось провести в Челябинске.

Саммиты пройдут в 2020 году. Решение о переносе принято из-за  увеличения числа участников. Отмечается, что ряд мероприятий пройдет в Челябинске, но саммиты будут организованы в Северной столице.

«Определить Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС», — сказано в президентском указе, опубликованном на портале правовой информации.

Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Ранее сообщалось, что Путин планирует посетить Финляндию 21 августа по приглашению коллеги, президента страны Саули Ниинисте. Планируются официальные переговоры о двусторонних отношениях РФ и Финляндии, также будут обсуждаться вопросы международной повестки и региональные темы.

15 августа российский лидер созвонился с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани по инициативе катарской стороны. Обсуждалась тема Персидского залива, проблематика региона и его безопасность.

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Автор: Тимофей Булочкин
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