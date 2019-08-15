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 Президент РФ поручил заключить соглашение по модернизации аэродрома Левашово

Президент РФ поручил заключить соглашение по модернизации аэродрома Левашово
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

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18:51   15 Августа 2019
Россия

Коммунисты проведут согласованный с мэрией Москвы митинг 17 августа

Коммунисты проведут согласованный с мэрией Москвы митинг 17 августа

Столичные власти согласовали на 17 августа только акцию КПРФ из трех заявленных, сообщили в пресс-службе московского департамента безопасности и противодействия коррупции.

Столичное отделение КПРФ подало заявку на проведение митинга 2 августа. Партия хочет провести акцию «За честные и чистые выборы» на площади Революции с 12.00 до 15.00. Заявленное число участников - до пяти тысяч человек.

Митинг разрешено провести на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, трибуна будет установлена у дома №9.

9 августа заявка на проведение шествия в воскресенье от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. В пресс-службе департамента безопасности отметили, что уведомлять о проведении мероприятия в форме шествия нужно не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня акции. В данном случае заявка поступила менее чем за 10 дней. Как отметили в пресс-службе департамента, организаторам направили письмо с разъяснениями.

Также были рассмотрены уведомления о проведении 17 августа пикетов на Бульварном кольце. Они не получили согласования из-за наличия нарушений при подаче уведомлений. Организаторам направлены разъяснения.

Напомним, представители оппозиции устраивают в Москве митинги в поддержку «независимых кандидатов», которых не допустили до выборов в Мосгордуму из-за махинаций в ходе подписной кампании.

Подписные листы юриста ФБК Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и других «независимых кандидатов» содержали дубли, подделки и автографы мертвых людей.

Недовольные решением МГИК экс-кандидаты решили отстаивать свои права не через суд, а посредством незаконных митингов, которые заканчиваются беспорядками и столкновениями с правоохранителями. СК РФ возбудил ряд уголовных дел.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #кпрф #политика #митинг

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