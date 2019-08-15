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18:26   15 Августа 2019
Россия

Гаспаряна не удивили причастность Соболь к отравлению детей в школах

Гаспаряна не удивили причастность Соболь к отравлению детей в школах

Журналист Артур Гаспарян в комментарии Nation News заявил, что итоги расследования, проведенного сотрудниками Федерального агентства новостей, совершенно не удивляют. По его словам, Любовь Соболь внесла новую лепту в российское политическое движение и теперь ее называют «человек — фальшивая голодовка».

«Уже все видели ее фотографии. Когда человек 30 дней голодает, он с кровати не встает, он умирает», — сказал журналист.

Однако Соболь ходила и давала многочисленные интервью, поэтому история, о которой ФАН сделал расследование, не удивляет, продолжил Гаспарян.

«Я не могу сказать, что это стало для меня чем-то новым, я чего-то подобного и ожидал», — добавил журналист.

По его словам, Соболь работает с молодежью, а они всему верят, а когда разуверятся, тогда немало «добрых» пожеланий вернется от вчерашних же соратников, поэтому о политическом будущем речь не идет. Возможно, Соболь пытается перенести шумиху из социальных сетей в реальную жизнь, но не больше.

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Автор: Олег Королев
#россия #общество #гаспарян #соболь

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