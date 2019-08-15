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Гаспаряна не удивили причастность Соболь к отравлению детей в школах

Гаспаряна не удивили причастность Соболь к отравлению детей в школах

 Власти Москвы не согласовали пикеты 17 августа в Москве из-за возможных пробок

Власти Москвы не согласовали пикеты 17 августа в Москве из-за возможных пробок
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

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Вторая поставка российского вооружения прибыла в ЦАР

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18:21   15 Августа 2019
Россия

Власти Москвы не согласовали пикеты 17 августа в Москве из-за возможных пробок

Власти Москвы не согласовали пикеты 17 августа в Москве из-за возможных пробок

Московская мэрия не стала согласовывать новую протестную акцию на Сретенском бульваре 17 августа в поддержку экс-кандидатов от «независимой оппозиции», объяснив это обеспечением безопасности москвичей. 

Муниципальный депутат Андрей Морев ранее подал заявку на проведение протестной акции у памятника Владимиру Шухову. Столичные власти заявили, что массовые пикеты создадут затруднения в городском движении транспорта и могу привести к беспорядкам, сообщает ФАН.

Власти Москвы не согласовали пикеты 17 августа в Москве из-за возможных пробок

Ранее 14 человек стали фигурантами уголовных дел по массовым беспорядкам в центре Москвы, сегодня суд оставил некоторых из них под арестом — Даниила Конона и Алексея Миняйло. Также под стражей остается Владислав Синица, задержанный после опубликованного в соцсети призыва убивать детей силовиков.

Один из фигурантов по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля — Сергей Фомин, добровольно сдавшийся полиции после объявления в розыск. Он заявил, что Алексей Навальный и бывший кандидат Любовь Соболь лично несут ответственность за уголовные дела, открытые по статье «Массовые беспорядки».

Власти Москвы не согласовали пикеты 17 августа в Москве из-за возможных пробок

Экс-кандидаты на выборы в Мосгордуму, не зарегистрированные из-за поддельных подписей и неверно поданных в комиссию сведениях о заграничном имуществе, организовали несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа. Участие в несогласованных публичных мероприятиях обернулось для некоторых протестующих административными и уголовными делами.  

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Автор: Тимофей Булочкин
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