Зампредседателя ЦИК прокомментировал ситуацию с московскими выборами

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в четверг, 15 августа, в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной завершению регистрации кандидатов в депутаты МГД, заявил, что в 2019 году некоторые использовали возможность участия в избирательной кампании не для того, чтобы в ней участвовать.

«А для того, чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические вещи», — считает змпредседателя ЦИК.

Несколько недель назад Мосгоризбирком не зарегистрировал несколько кандидатов за нарушения. Так у незарегистрированного кандидата Любови Соболь почерковеды нашли множество брака, подделок и подписи умерших людей. «Оппозиционеры» провели ряд незаконных митингов и согласованную акцию.

Однако после митинг-концерта все равно начались несанкционированные «мирные гуляния», а некоторые граждане воспользовались ситуацией и громили машины.