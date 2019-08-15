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17:44   15 Августа 2019
Россия

Изрезавший девушку фанат Навального водил подругу на митинги вместо свиданий

Изрезавший девушку фанат Навального водил подругу на митинги вместо свиданий

Изрезавшего школьницу активиста Навального узнала бабушка его жертвы: она заявила, что его «специфический взгляд» трудно спутать и сравнила юношу с фашистом.

Бабушка 17-летней девушки, ставшей накануне жертвой нападения 20-летнего молодого человека, опознала фотографии, на которых юноша позирует на протестном митинге с плакатом в поддержку «представителей независимой оппозиции» — Алексея Навального, Ивана Жданова, Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова, снятых избиркомом с регистрации на выборы в Мосгордуму из-за брака в подписных листах.

«Я знаю, что он ходил на митинги. Абсолютно точно — это он, этого мальчика трудно спутать. Ну он такой, у него взгляд специфический. Я смотрю на эту фотографию: ему в кино фашистов играть надо — форму надел и пошёл», — рассказала женщина в интервью RT.

По словам женщины, парень приглашал на несогласованные митинги ее внучку еще до их расставания, после которого он и напал на школьницу с ножом вечером 11 августа.

«Наташа (имя изменено — прим. ред.) рассказывала один раз: он и её пытался приглашать туда, они ходили вместе, но это было давно. А последний раз был несанкционированный митинг — он ходил туда, это был последний или предпоследний раз, я не слежу за политикой. По-моему, предпоследний, где их гоняли. Они были на каком-то митинге, но ей это не очень интересно», — сообщила бабушка потерпевшей.

Изрезавший девушку фанат Навального водил подругу на митинги вместо свиданий

11 августа в районе Новой Москвы житель Москвы в ходе личной ссоры после расставания нанес несовершеннолетней девушке множество ударов ножом. Ранее он уже бывал в полицейском участке за то, что угрожал школьнице и караулил ее у дома с оружием. СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело за покушение на убийство.

Ранее СМИ обнаружили анкету подозреваемого на сайтах знакомств, где тот заявлял о готовности оказывать эскорт-услуги и искал «спонсора» в обмен на интим.

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Автор: Тимофей Булочкин
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