Изрезавший девушку фанат Навального водил подругу на митинги вместо свиданий

Изрезавшего школьницу активиста Навального узнала бабушка его жертвы: она заявила, что его «специфический взгляд» трудно спутать и сравнила юношу с фашистом.

Бабушка 17-летней девушки, ставшей накануне жертвой нападения 20-летнего молодого человека, опознала фотографии, на которых юноша позирует на протестном митинге с плакатом в поддержку «представителей независимой оппозиции» — Алексея Навального, Ивана Жданова, Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова, снятых избиркомом с регистрации на выборы в Мосгордуму из-за брака в подписных листах.

«Я знаю, что он ходил на митинги. Абсолютно точно — это он, этого мальчика трудно спутать. Ну он такой, у него взгляд специфический. Я смотрю на эту фотографию: ему в кино фашистов играть надо — форму надел и пошёл», — рассказала женщина в интервью RT.

По словам женщины, парень приглашал на несогласованные митинги ее внучку еще до их расставания, после которого он и напал на школьницу с ножом вечером 11 августа.

«Наташа (имя изменено — прим. ред.) рассказывала один раз: он и её пытался приглашать туда, они ходили вместе, но это было давно. А последний раз был несанкционированный митинг — он ходил туда, это был последний или предпоследний раз, я не слежу за политикой. По-моему, предпоследний, где их гоняли. Они были на каком-то митинге, но ей это не очень интересно», — сообщила бабушка потерпевшей.

11 августа в районе Новой Москвы житель Москвы в ходе личной ссоры после расставания нанес несовершеннолетней девушке множество ударов ножом. Ранее он уже бывал в полицейском участке за то, что угрожал школьнице и караулил ее у дома с оружием. СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело за покушение на убийство.

Ранее СМИ обнаружили анкету подозреваемого на сайтах знакомств, где тот заявлял о готовности оказывать эскорт-услуги и искал «спонсора» в обмен на интим.