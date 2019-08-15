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Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

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17:08   15 Августа 2019
Россия

Беглов заявил о подвиге пилотов, предотвративших трагедию в Подмосковье

Беглов заявил о подвиге пилотов, предотвративших трагедию в Подмосковье

Глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, героически посадившие самолет в Подмосковье после попадания птицы в двигатель, учились в петербургском университете гражданской авиации.

Врио губернатора Северной столицы заявил, что пилоты приняли правильное решение в экстренной ситуации и профессионально посадили самолет на кукурузное поле, предотвратив трагическую гибель пассажиров. Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации совершили настоящий подвиг, уверен Беглов. 

«Дамир Юсупов и Георгий Мурзин закончили наш университет гражданской авиации. Сегодня в Подмосковье они совершили настоящий подвиг. Во время взлета в двигатель попали птицы. Вернуться в аэропорт было невозможно – наши пилоты приняли правильное решение экстренно посадить самолет в поле. Все прошло благополучно для 226 пассажиров и 7 членов команды», — написал Беглов на своей странице ВКонтакте.

Беглов заявил о подвиге пилотов, предотвративших трагедию в Подмосковье

Ранее благодарность пилотам самолета А321 выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив профессиональные действия всего экипажа по эвакуации пассажиров, а также работу медиков и спасательных служб, незамедлительно прибывших на место происшествия.

Беглов заявил о подвиге пилотов, предотвративших трагедию в Подмосковье

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Автор: Тимофей Булочкин
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