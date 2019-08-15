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Вторая поставка российского вооружения прибыла в ЦАР

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17:21   15 Августа 2019
Весь мир

Вторая поставка российского вооружения прибыла в ЦАР

Вторая поставка российского вооружения прибыла в ЦАР

Самолеты с российским вооружением приземлились в международном аэропорту Банги в среду, 14 августа. Поставку встретил посол РФ в Центральноафриканской республике Владимир Титоренко, советник президента ЦАР по вопросам безопасности Валерий Захаров и республиканский министр обороны Мари Ноэль Кояра.

По словам Титоренко, в столицу ЦАР прилетят еще несколько самолетов с оружием и боеприпасами, которые предназначены для бойцов восьми батальонов FACA, подготовившихся у российских инструкторов на военной базе в Беренго. Москва поставляет оружие и боеприпасы Банги в рамках двустороннего соглашения между президентами и министрами обороны РФ и ЦАР.

В центр обучения центральноафриканских военных в Беренго российские инструктора объясняли, как обращаться с оружием.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #оружие #общество #цар

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