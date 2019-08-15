Соболь использовала отравление школьников в Москве ради кресла депутата МГД

Член Общественной палаты России Илья Ремесло уверен, что скандал с отравлением детей в московских детсадах юрист ФБК Любовь Соболь использовала для саморекламы перед выборами в Мосгордуму.

Ранее ФАН опубликовало показания матери одного из пострадавших детей Екатерины Ковалевой, рассказавшей, что Соболь активно искажала факты в своих интересах. Также стало известно, что экс-кандидат в МГД может быть причастна к самому инциденту.

Команда блогера Алексея Навального выпустила ряд «расследований», на основе которых они выдвинули иск против комбината питания «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Однако вскоре родители отравившихся детей поняли, что стали частью лживой агитационной программы Любови Соболь и стали по очереди выходить из коллективного иска.

От иска отказалась и Екатерина Ковалева. В интервью ФАН Ковалева рассказала о том, что «расследование» о «Конкорде» сфабриковали, а сама Соболь уговорила женщину устроиться на работу в компанию для сбора компромата - фото и видео, подтверждающих антисанитарные условия. Однако Ковалевой нечего было снимать, по ее словам, «все было нормально — приходилось искать грязь».

Она также рассказала о своих подозрениях касательно того, что отравление детей было умышленной диверсией, которая предусматривала внедрение продукции со штаммом шигеллы на кухни детских учреждений Москвы.

«Мы писали заявление по 205 статье в Федеральную службу безопасности о том, что это был террористический акт, диверсия. Подписалось множество родителей пострадавших детей, потому что это было на самом деле так», — сказала Ковалева.

Она также рассказала, что Соболь настаивала на том, что «нужно обвинить «Конкорд». Поэтому родители пострадавших детей и заподозрили, что женщина преследует собственные цели. По словам Ковалевой, она пыталась доказать Соболь, что «Конкорд» непричастен, но юрист ФБК заявила, что «это не нужно».

Член Общественной палаты Илья Ремесло заявил ФАН, что цель Соболь — с помощью скандала выбить себе депутатское кресло в Мосгордуме.

«Она использует все, чтобы раскрутить себя, и особенно она любит заголовки в СМИ, в которых ее в чем-то обвиняют. Все идет в ход», — отмечает Ремесло.

И впрямь, до происшествия в детсадах о Соболь знали только сотрудники ФБК, но после подачи иска от родителей пострадавших детей ее имя стало в Москве на слуху.

Напомним, в «расследовании» о якобы нарушениях на предприятии «Московский школьник» авторы представили его экс-сотрудницу Наталью Шилову, которая позже сама раскрыла обман Навального и Соболь.

Женщина заявила, что ей пообещали заплатить за то, что она прочтет на камеру заранее написанный Навальным текст. Все «доказательства» на видео грубо сфабрикованы, отметила она.

Стоить напомнить, что Соболь не была допущена до выборов в МГД из-за высокого процента брака в подписных листах. Почерковеды выявили 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% выше допустимого количества. Также за Соболь ставили автографы «мертвые души». Подделка подписей осуществлялась на подпольной «фабрике» по рисовке подписей, которую обнаружила полиция.