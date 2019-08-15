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Фонд запустил портал с программой развития районов Петербурга до 2024 года

Фонд запустил портал с программой развития районов Петербурга до 2024 года

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Фонд запустил портал с программой развития районов Петербурга до 2024 года

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Супруга Павла Мамаева навестила мужа перед слушанием по УДО
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16:45   15 Августа 2019
Россия

Фонд запустил портал с программой развития районов Петербурга до 2024 года

Фонд запустил портал с программой развития районов Петербурга до 2024 года

Активисты благотворительного фонда «Поступок» систематизировали информацию о преобразованиях районов Петербурга до 2024 года и собрали данные в портале  2024spb.ru. Теперь ознакомиться с программой развития Северной столицы можно в интернете.

Представители фонда «Поступок» в комментарии изданию «Невские новости» рассказали, что активно участвовали в проектах по благоустройству разных районов Петербурга. По их словам, поэтому решили обобщить информацию о строительстве новых социальных объектов, развитии транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройстве.

«Гласность и открытость — важные составляющие гражданского общества», — добавили в фонде.

Петербуржцы и гости Петербурга найдут на портале программу, которую сейчас воплощает в жизнь руководство города — со сроками, конкретными объектами, планируемыми инвестициями. Например, можно узнать не только, что изменится в районе, но и когда. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #портал

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