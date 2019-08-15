Супруга Павла Мамаева навестила мужа перед слушанием по УДО

Защита Павла Мамаева и Александра Кокорина будет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении футболистов, находящихся в колонии за хулиганство. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Алану Мамаеву, супругу футболиста.

Пока Мамаева не знает, будет ли удовлетворено прошение адвокатов об УДО, но уже побывала на долгосрочном свидании в колонии мужа.

«Это было долгосрочное свидание. Я, естественно, надеюсь, что удовлетворят, но никто не знает, кроме тех людей, которые за это отвечают», — сообщила Мамаева.

Защита направила прошения о досрочном освобождении в Алексеевский районный суд Белгородской области 5 августа. Туда же колония должна направить личные дела Кокорина и Мамаева, но пока необходимых документов судье не поступало и заседание по УДО не назначено.

В октябре нападающий футбольного клуба «Зенит» и полузащитник «Краснодара» избили стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя сотрудника «Первого канала» Виталия Соловчука. 13 июня Мосгорсуд приговорил Кокорина к полутора годам в колонии общего режима, срок Мамаева на месяц меньше.