Орнитолог объяснил появление жирных морских чаек в районе аварийной посадки A321

Орнитолог Александр Сорокин, комментируя аварийную посадку Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» на кукурузное поле в районе аэропорта Жуковский, связал обилие птиц с расположенной недалеко кормовой базой.

«Свалка – место, куда чайки в массовых количествах прилетают кормиться, а потом они могут полететь на аэродром и сесть отдыхать на взлетно-посадочную полосу. Поэтому очень важно содержать окружающую территорию аэропорта в надлежащем состоянии, а здесь, не так далеко от Жуковского, есть свалка», — сказал специалист «Политике Сегодня».

Сорокин добавил, что для борьбы с чайками и прочими пернатыми, которые могут попасть в двигатель самолета, существуют акустические и пиротехнические системы отпугивания. На практике службы применяют даже специально обученных хищных птиц.

«Вдоль взлетно-посадочных полос обычно стоит акустическая система, при нажатии кнопки раздается отпугивающий звук. Чаще всего птиц пугают криком вороны, потому что эти птицы распространены во многих местах, коммуникабельные и очень разумные. Если ворона издает сигнал тревоги, то прислушиваются почти все птицы», — объяснил Сорокин.

Коллега собеседника «Политики Сегодня» из орнитологической службы аэропорта Жуковский ранее сообщил журналистам телеканала РЕН ТВ, что в двигатель лайнера попали морские чайки «практически размером с курицу». По его словам, специалисты неоднократно находили в районе аэропорта поврежденных после столкновений с железными птицами чаек, у которых на лапках были кольца с маркировкой Копенгагена и Стокгольма.

Орнитолог Никита Черенцов в комментарии «ПС» добавил, что ареал обитания морских чаек не ограничивается морями. Представителей вида можно повстречать и в глубине континента. За дополнительной информацией о миграции морских чаек специалист предложил обратиться в российский Центр кольцевания птиц, который обязаны уведомлять орнитологи в случае обнаружения пернатых с кольцами на лапках.

В пресс-службе аэропорта «Жуковский» ранее заявили, что вопрос функционирования службы, отвечающей за защиту самолетов от птиц, не находится в ведении воздушной гавани. Там отметили, что орнитологической защитой занимается Летно-исследовательский институт имени Громова, на территории которого в настоящее время расположен международный аэропорт.

Утром, 15 августа, Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» во время вылета из аэропорта «Жуковский» столкнулся со стаей чаек. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку без шасси на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. На борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа, 23 человека пострадало, 1 до сих пор находится в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.