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Супруга Павла Мамаева навестила мужа перед слушанием по УДО
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16:26   15 Августа 2019
Россия

Замглавы МИД РФ встретился с директором Агентства нацбезопасности Туниса

Замглавы МИД РФ встретился с директором Агентства нацбезопасности Туниса

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился с генеральным директором тунисского Агентства по национальной безопасности Рашедом Беттаебом, сообщили в министерстве иностранных дел России.

Событие состоялось в четверг, 15 августа, в Москве. В беседе также поучаствовал посол Туниса Мохаммед Али Шихи. Стороны обсудили актуальные вопросы развития российско-тунисских отношений в различных сферах, отметили в департаменте.

«В рамках заинтересованности обмена мнениями по ключевым ближневосточным и африканским проблемам особое внимание было уделено развитию ситуации в Северной Африке», — добавили в публикации.

Напомним, 25 июля скончался президент страны Аль-Баджи Гаид эс-Себси, который правил страной с 2014 года. В связи с этим, был объявлен недельный траур. Спикер тунисского парламента Мохамед Эннасер стал временным главой государства в соответствии с Конституцией. Президентские выборы перенесли на 15 сентября.

Замглавы МИД РФ встретился с директором Агентства нацбезопасности Туниса

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Автор: Анна Манц
#посол #богданов #тунис #нацбезопасность

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