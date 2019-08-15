Замглавы МИД РФ встретился с директором Агентства нацбезопасности Туниса

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился с генеральным директором тунисского Агентства по национальной безопасности Рашедом Беттаебом, сообщили в министерстве иностранных дел России.

Событие состоялось в четверг, 15 августа, в Москве. В беседе также поучаствовал посол Туниса Мохаммед Али Шихи. Стороны обсудили актуальные вопросы развития российско-тунисских отношений в различных сферах, отметили в департаменте.

«В рамках заинтересованности обмена мнениями по ключевым ближневосточным и африканским проблемам особое внимание было уделено развитию ситуации в Северной Африке», — добавили в публикации.

15 августа в МИД России состоялась встреча спецпредставителя @KremlinRussia по Ближнему Востоку и странам Африки, заммининдел России М.Л.Богданова с Гендиректором Агентства национальной безопасности Туниса Р.Беттаебом. ????https://t.co/AfPmEphVaW#Россия #Тунис #МИД #дипломатия pic.twitter.com/jnNHYBWzZ2 — МИД России ???????? (@MID_RF) August 15, 2019

Напомним, 25 июля скончался президент страны Аль-Баджи Гаид эс-Себси, который правил страной с 2014 года. В связи с этим, был объявлен недельный траур. Спикер тунисского парламента Мохамед Эннасер стал временным главой государства в соответствии с Конституцией. Президентские выборы перенесли на 15 сентября.