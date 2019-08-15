Суданский переходный совет готов представить кандидатуры в правительство

Переходный гражданский совет Судана готовится представить кандидатуры в будущее правительство и будущего премьер-министра, однако оглашение персон решили отложить для дальнейших консультаций.

После переговоров по выходу из политического кризиса посредник Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад в ходе пресс-конференции подтвердил, что ПВС и «Силы за свободу и перемены» согласились «учредить суверенный совет, руководство которым будет поочередно осуществляться военными и гражданскими лицами».

Новый орган будут возглавлять вооруженные силы в течение 21 месяца, после чего руководство возьмет на себя мирное население на 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и суданский посол в Москве Надир Бабикер обсудили положение дел в его стране и создание институтов государственной власти на переходный период.

Российская сторона поддерживает достигнутые военными Судана и оппозицией договоренности по урегулированию ситуации в стране.